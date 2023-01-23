『80s USA製 エルエルビーン ノルディックニットセーター ジップアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 02分に出品され03月12日 07時 02分に終了予定です。即決価格は9,032円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルエルビーンのニットセーターです。ジップアップタイプのデザインです。



ノルディックデザインが目を引きます。

肉厚で保温性も高く、これからの季節にぴったりのアイテムです。



レディースアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット が流行なので、男女 問わず、ユニセックス に使って頂けるアイテムです！



スポーツmix や カジュアルコーデなど、お好きなスタイルに合わせて頂けるアイテムです。



●サイズ：タグ表記 XLサイズ



(レディースサイズのXL表記ですが、サイズ感はメンズLサイズ相当になりますので、そちらにカテゴライズしております。詳細は採寸にてご判断下さい）



着丈 63.0cm

身幅 60.0cm

肩幅 49.0cm

袖丈 60.0cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●カラー：



グリーン



素材：



ウール



●状態：



使用感ありますが、目立つような汚れ、ダメージはありません。若干毛玉ございます。



USED品ですので、古着にご理解のない方、デリケートな方、神経質な方はお控えください。



●その他、注意事項：



気になる事がありましたら、お気軽にコメント下さい。宜しくお願いします。



その他アイテムも宜しければご覧下さい。

#古着屋グリーン



管理No.4103-550 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

USA製

エルエルビーン

ノルディックニットセーター

ジップアップ