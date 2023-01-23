『STABRIDGE × Marmot BELAY PARKA XXLサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 31分に出品され04月04日 07時 31分に終了予定です。即決価格は26,500円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【概要】

the Apartmentから発売された、STABRIDGEとMarmotがコラボしたビレイパーカーになります。



新品未使用ですが状態を確認するのに開封しているため、一度は他人の手に渡ったものだとご理解していただけるとありがたいです。

汚れや破損等は一切ありません。



気持ちばかりですが、一緒に付いてきたシールも同梱させていただこうと思います。



購入した後に、もうワンサイズ下のものが欲しくなったため出品させていただきます。







【商品説明】

the ApartmentのインスタLIVEからの抜粋ですが、商品のカラー名は「メロン」といい、自由の女神を意識して作られたこだわりのある色になっています。

また、こちらのサイズXXLであり、ビレイパーカーはゆとりを持ってサイズを大きめにゆったり着るのがかっこいいと仰っていたので、このようなスタイルがお好きな方は持っていて損はないと思います。



商品の大まかな見た目は画像１、２枚目を参照ください。



３、４枚目の画像が実物と付属していたタグの写真になります。



素材はダウンではなくPRIMALOFTですが、イメージとしては洗えるダウンジャケットを想像していただければと近いと思います。※画像５枚目参照



画像６枚目が同梱されていたシールの写真です。



商品の寸法は画像７枚目に掲載してありますので、XXLの行を参照ください。







少しでも気になられた方は、コメントやご質問をお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STABRIDGE

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