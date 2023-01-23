『新品未使用コムデギャルソンオムプリュスナイキターミネーター黒白スニーカーバッシュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 10時 08分に出品され03月29日 10時 08分に終了予定です。即決価格は16,829円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|コムデギャルソンオムプリュス
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¥ 11000
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落札価格16829円
647 入札履歴
終了
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