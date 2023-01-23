『新品未使用コムデギャルソンオムプリュスナイキターミネーター黒白スニーカーバッシュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 10時 08分に出品され03月29日 10時 08分に終了予定です。即決価格は16,829円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #新品未使用

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サイズ28

付属紐あり。

履こうかと思っていましたので

伸びる靴紐交換済み

タグは破棄しています。

未使用です。





⚠︎購入後未使用自宅保管になります、完璧な新品の状態をご希望の方や細かな傷や汚れを過剰に気にする方とのお取引はお断りさせて頂きます。

お顔の見えないお取引となりますので、全て伝え切れない部分は御座いますが、予めご了承下さい。

ご理解ある方のみのご購入お願いいたします。

箱（凹み破れ等完璧な状態ではありません。）

希望のかたはプラス500円で対応いたします。

購入前にご連絡ください。



メインカラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品未使用コムデギャルソンオムプリュスナイキターミネーター黒白スニーカーバッシュ