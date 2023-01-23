『Supreme 17AW Hooded Stripe Denim Shirt【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 22時 52分に出品され03月26日 22時 52分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：Supreme 2017aw Hooded Stripe Denim Zip Up Shirt



サイズ：XL サイズ



カラー：Blue



状態：首周りに汚れあり 目立つ傷はなし



購入先：supreme 原宿



また、ジャスティンビーバーも同モデル着用しております。



カラー···ブルー





シュプリーム 2017aw

デニム シャツ ジャケット

クラシック ロゴ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

17AW

Hooded

Stripe

Denim

Shirt