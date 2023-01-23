『【極美品】アンゴラ混 マキシ丈コート ブルーフォックスファー ベルト Aライン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 09時 26分に出品され05月16日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明



REIZ VOLL ライツフォル マキシ丈コート

ロングコート アンゴラ混 ブルーフォックスファー 取り外し可能 ベルト Aライン 2way ブラック サイズ38 冬物アウター レディース



※ハンガーは撮影用の為、おつけしておりません。



#アパレルのらりく

#レディースアパレルのらりく



色んな商品を置いてますので見ていってください(^^)







○状態





目立った傷や汚れもなくキレイな状態です。

写真にムラがあり申し訳ありません、実際は色褪せもなくキレイな黒色のコートになります。



※写真をご確認ください。



※カメラの性能上、色写りが多少違う場合がございますので、ご了承願います。



※状態確認は目視で行なっているため、小さな汚れなどは見逃している可能性があります、ご了承ください。





○サイズ





着丈123cm



袖丈61.5cm



肩幅39.5cm



身幅46.5cm



※平置き実寸

素人採寸ですのでご容赦願います。









○カラー





ブラック



黒色







○素材





アンゴラ65%



ウール35%







○購入先





リサイクルショップ





★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★





☆まとめて購入して頂ける方は、その分割引させて頂きます!☆



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コメント無し購入OK

早いもの勝ち

気になることなどありましたらコメントください。



最後までご覧いただきありがとうございました！



カラー...ブラック



102310191210770741 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】アンゴラ混

マキシ丈コート

ブルーフォックスファー

ベルト

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