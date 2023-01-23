『【とても美品】Sサイズ nanamica 長袖 フランネル ボタンダウンシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 53分に出品され03月17日 13時 53分に終了予定です。即決価格は8,493円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフ必読



友人からとても綺麗な状態で頂き、私は室内で一度試着したのみです。これからも綺麗な状態で着られると思います。



厚手で程よい張りがあり、フランネルのような表面が起毛したシャツです。安っぽい感じはなく、流石ナナミカのクオリティです。これからの時期に活躍すると思います。



表記サイズはSサイズ

・着丈73cm(首横から裾まで)

・身幅53cm(脇下から)

・袖丈76cm

付属品なし

定価25,000円くらい





【ブランドの特徴】

nanamicaは、機能性とデザイン性を兼ね備えた高品質なファッションブランドです。このシャツは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。



【素材と快適さ】

柔らかい素材で作られており、着心地が良く、カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。



【スタイリングの提案】

ネイビーの色合いは、他のアイテムとも合わせやすく、季節を問わず着用可能です。デニムやチノパンとの相性も抜群です。



- ブランド: nanamica

- サイズ: S

- 色: ネイビー

- スタイル: 長袖シャツ

- ポケット: 胸ポケットあり



柄···無地



ノースフェイス

パープルレーベル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【とても美品】Sサイズ

nanamica



長袖

フランネル

ボタンダウンシャツ