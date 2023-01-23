『50s アーガイルジャケット R.J.B フラットヘッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 52分に出品され04月24日 09時 52分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 R.J.B のアーガイル柄ジャケットになります。

数年前に購入し、数回着用しました。

自宅にて保管しておりました。



サイズ 38

レーヨン100%

日本製造





R.J.B

フラットヘッド

クリームソーダ

ロカビリー

エルヴィス

Elvis

ストレイキャッツ

STRAY CATS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

アーガイルジャケット

R.J.B

フラットヘッド