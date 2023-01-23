『極美品 SONY REON POCKET 5 ウェアラブルサーモデバイス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 01時 10分に出品され03月26日 01時 10分に終了予定です。即決価格は10,529円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ウェアラブル冷却デバイス】

REON POCKET 5は、体温を快適に保つためのウェアラブルサーモデバイスです。特に暑い季節や屋外での活動時に最適です。



【コンパクトなデザイン】

軽量でコンパクトなデザインにより、持ち運びが簡単で、衣服のポケットに収まります。スタイリッシュな外観で、日常使いにも適しています。



【多機能性】

冷却機能だけでなく、温度調整機能も備えており、様々なシーンで活躍します。特に、運動や屋外活動時に重宝します。



- ブランド: SONY

- モデル名: REON POCKET 5

- タイプ: ウェアラブルサーモデバイス

- 色: ホワイト

- 付属品: 箱



ご覧いただきありがとうございます。



使用回数3回ほどの美品です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー