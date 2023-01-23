『【k8467】希少USA古着ナイキ90s当時物ナイロントラックジャケットブルゾン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 15分に出品され03月23日 12時 15分に終了予定です。即決価格は10,748円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋fin

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●商品名

激レア希少 一点物NIKEアメリカ古着ビンテージ90年代90s旧タグ当時物スウッシュ刺繍ロゴフルジップジップアップマルチカラーナイロンジャケットトラックブルゾンアウタービッグシルエットオーバーサイズレトロストリート







●ポイント



メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット が旬な今、男性、女性問わず、 ユニセックス にお使い頂けるアイテムです。



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●サイズ



タグ表記：USAメンズXL

※日本人メンズXXL相当



着丈：71

肩幅：62

身幅：73

袖丈：64





●カラー：ネイビー紺×グリーン深緑×ホワイト白 マルチカラー





●素材



ナイロン100％





●状態



希少レアな旧タグ、1990年代製造の当時物ビンテージ。若干の使用感はございますが、目立つダメージなどはなく、今から30年前のアイテムであることを考慮すればグッドコンディション。気になる方はこの機会にぜひどうぞ。









カラー···ブルー



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【k8467】希少USA古着ナイキ90s当時物ナイロントラックジャケットブルゾン