『CHANEL バニティ 神戸 大丸店購入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 11時 58分に出品され04月27日 11時 58分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL キャビアスキン バニティ

サイズ縦横約16.5×15㎝ 幅12㎝位です

カラー···ブラック

シリアルシール

ブティックシール

ギャランティーカード付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

バニティ 神戸 大丸店購入品