『ポロラルフローレン ハート ケーブルニット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 07分に出品され03月16日 19時 07分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：ポロラルフローレン ハート ケーブルニット



商品説明：かわいいデザインの人気ハートニットですメンズSサイズ程度のサイズ感なのでユニセックスで着用頂けます。



サイズ：M



カラー：アイボリー



実寸※平置き採寸です

着丈：63cm

身幅：55cm

肩幅：48cm

袖丈：60cm



状態：目立つ傷汚れ特にありません



#ケーブルニット

#ハートニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ポロラルフローレン ハート ケーブルニット