『ミニバッグ レディース Bally【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 56分に出品され03月04日 13時 56分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格27600円
815 入札履歴
終了
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