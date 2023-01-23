『ミニバッグ レディース Bally【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 56分に出品され03月04日 13時 56分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年一目惚れで購入しましたが、荷物が多い私には

少し小さすぎましたので気に入ってくださる方にお譲りします。

2回ほど使用しましが綺麗な状態です。

ショルダーもありますので色々な場面で使用できるかと思います♪

W:17

D:9

H:20

定価99,000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミニバッグ

レディース

Bally