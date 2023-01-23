『SENNHEISERMOMENTUMTrueWireless3 おまけ付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 04時 52分に出品され03月18日 04時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新しいイヤホンを購入したため出品しました。

新品で購入して1年ほど使用していました。

付属品はほぼ使用しておりません。



おまけにシリコンケースとラディウスのDeep mount earpiece(size All)をお付けします。

ラディウスのイヤーピースは中身だけ入れさせて頂きます。



シリコンケースはスペース上の関係で外箱に括り付ける形になります。ご了承ください。



あくまでも中古品になりますので気になる方は御遠慮ください＆NC NRでお願いします。



気になる事などありましたらコメントお願いします！



#SENNHEISER

#ワイヤレスイヤホン





その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゼンハイザー