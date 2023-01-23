『hxo Light Pole White【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 18時 47分に出品され05月09日 18時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 hxo Design ライトポール ホワイト



モジュラーテーブルセットとして購入後、

未使用で保管していました。



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Size: 130cm ※金属部除く 2本継ぎ

1本だけでGear Poleとしてもお使いいただけます。





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ガレージブランド 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>ライト・ランタン 商品の状態: 新品、未使用

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