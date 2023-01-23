『90s MIU MIU Archive one shoulder bag【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 30分に出品され04月04日 02時 30分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 外ポケット2つ、ファスナー内ポケットが1つ

マチがあるのでかなり容量入ります。

こちらは珍しくワンショルダーサイズのもの、斜めがけが定番ですが、こちらのサイズ感も最高です。



やわらかいウレタンのボンディング素材。



カラーはブルーネイビー

ジャケットやコートと合わせると程よい違和感でバッチリキマります。



【サイズ】Ｗ 約26cm Ｈ 約20cm Ｄ 約7cm



【状態】ショルダー部分にシミ、バック下部にシミ、バッグ内部のベタツキ感や使用感は無く、シミ以外はかなり新品に近い状態です。



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モーガン ローズ strong 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 90s

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