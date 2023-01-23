『【希少】アディダス ジャージ 3XL 茶色 ブラウン イエロー 黄色 ミニロゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 14時 37分に出品され04月02日 14時 37分に終了予定です。即決価格は12,890円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アディダスのヴィンテージ ジャージ トラックジャケット。定番のスリーストライプやワンポイント ロゴが存在感溢れる一着です。メンズ3XL相当サイズで着丈が大きめの作りのため、着るだけでトレンドのオーバーサイズ・ストリートコーデが完成する万能な一着です。激レアなイエロー×ブラウンのカラーリングは、古着好きにはたまらない鉄板のデザインです。かなり着丈が長いので、女性ならワンピース的に着用するのもおすすめ。



☑️ 状態【A】全体もしくは一部に若干の使用感

若干の着用感はあるが目立った傷や汚れ無し

☑️サイズ：表記L（日本サイズ3XL相当）

着丈81肩幅50身幅63袖丈67（cm）

☑️カラー：イエロー 黄色 ブラウン 茶色 モカ



【当店の商品はこんな方におすすめ✨】

✅トラックジャケットを使ったスポーツMIX好き（オールド アディダス、ナイキ、フレッドペリー、プーマ）

✅オーバーサイズ・ストリート好き（ステューシー、シュプリーム、ブラックアイパッチ、エクストララージ、FR2、ヒステリックグラマー）

✅個性的なアイテム好き（クージー、アンダーカバー、ヴィンテージ）

✅ヴィンテージの90s好き（ラルフローレン、ラコステ、チャンピオン、トミーヒルフィガー、ノースフェイス、ユニクロ、ジーユー、ザラ）



☑️当店はビンテージ・コラボ商品を中心にトラックジャケットやフーディー、トレーナーなど 花柄や刺繍ワンポイントといった定番デザインやアースカラー、パステルやメッシュ、ベロアなどのトレンド商品を毎日出品❗️

※水着、スニーカー、エクステ、体型カバー商品、ハンドメイドアクセサリーは取扱無し



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アディダス一覧➡︎#ゆうみのアディダス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】アディダス

ジャージ

3XL

茶色

ブラウン

イエロー

黄色

ミニロゴ