『NGKS様専用 響 ジャパニーズハーモニー Japanese harmony【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 42分に出品され03月14日 16時 42分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···響



サントリー ウイスキー 響

Japanese harmony



国内製造

原材料：モルト、グレーン

アルコール度数：43%

内容量：700ml



※箱はありません。



◆「響 JAPANESE HARMONY」とは

熟成年数にこだわらず、当社のウイスキーづくりの歴史のなかで培ってきた多彩な原酒と匠の技でつくりあげられた、こだわりの逸品です。



華やかな香りと、奥深くもやわらかな味わいが特長です。



「響」ブランドならではの24節気※2を表した24面カットのボトルデザインを踏襲、生成(きな)りの越前和紙ラベルに「響」の文字を墨文字で施し、ジャパニーズウイスキーとしての洗練された世界観を表現しました。



暗所保管

すり替え防止の為、返品不可

未成年の購入不可 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用