『BALENCIAGA バレンシアガ ビッグトートバッグ【購入時コメント不要です】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 59分に出品され03月31日 23時 59分に終了予定です。即決価格は34,320円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BALENCIAGA バレンシアガ

バッグ トートバッグ バンドバッグ ビッグトートバッグ ショッピングトート

ブラック 黒

レザー 男女兼用 ユニセックス 牛革



サイズ： 縦33x横31×マチ20cm

大きめのバッグです‼️



付属品は保存用袋など写真のものが全てになります。



本革特有ですが所々白くなっております。

乾いた布でお手入れはしておりましたが、写真でご確認ください。

使用頻度じたいは少なく、角スレなどはないのできれいな状態です(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BALENCIAGA

バレンシアガ

ビッグトートバッグ【購入時コメント不要です】