『PORTER ボディバッグ ヒート スリングバッグ ブラック レザー【お歳暮】』はヤフオクでから05月06日 08時 57分に出品され05月06日 08時 57分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ポーター ヒートスリングショルダーバッグ】



PORTER ポーター 吉田鞄 吉田かばん

ショルダーバッグ ワンショルダー ボディーバッグ

スリングバッグ クロスボディ

斜め掛け 肩掛け ライト付き

メンズ カジュアル おでかけ

革 レザー



○サイズ（cm）

タテ38

ヨコ17

マチ10

ショルダー84（調節可能）



平置き実寸



使用回数1.2回、金具部分のスレなどは見受けられませんが、ペンライトが点灯しないのと購入からお時間が経ち経年劣化があるおそれが、ありますので目立った汚れや傷なしとお考え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ボディバッグ

ヒート

スリングバッグ

ブラック

レザー