『AirPods Max (Black)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 25分に出品され04月01日 08時 25分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 **Apple AirPods Max - 優れた状態、新しいイヤークッション付き**



**説明**:

2024年3月に購入したApple AirPods Maxを出品します。数回使用しただけで、状態は非常に良好です。イヤークッションは新品に交換済みで、清潔にお使いいただけます。



充電器と元箱はありませんが、AirPods Max本体とケースをお付けします。音質にこだわる方におすすめです。



希望価格は**40,000円**です。ご質問があればお気軽にお問い合わせください！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル