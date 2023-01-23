『AQUOS 32V型 液晶テレビ SHARP LC-32w35【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 31分に出品され03月29日 18時 31分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆外付けHDD、裏番組録画対応 ！

◆無線LAN搭載 ！Wi-Fi内蔵でインターネット接続にてNetflixやYoutube、Huluなどのネットサービスが楽しめる！

◆地デジ・BS/CS各2チューナー搭載、USB外付けハードディスクへの裏番組録画が可能！

◆CM前後でチャプターを作成するおまかせオートチャプター！

◆スマートフォンの画面をワイヤレスで映す「Miracast」に対応



1-2枚目の写真は室内が写り込んでしまったため、画面を塗り潰しています。3-4枚目でご確認いただけるとおり、問題なく使用可能です。



【コンパクト設計】

サイズは73.2 x 44.1 x 9.4 cmで、狭いスペースにもフィットします。



【軽量】

約5.7 kgの軽量設計で、取り扱いや移動が容易です。



- サイズ: 73.2 x 44.1 x 9.4 cm (最薄部8.4 cm)

- 重量: 約5.7 kg

- 画面サイズ: 32V型 (69.8 x 39.2/80.0 cm)

- 解像度: 1,366 x 768

- ブランド: AQUOS

- モデル: 液晶テレビ

- 製造年数: 2016年製

- 付属品: リモコン、説明書(紙製)

- 色: ホワイト(白)



バックライト直下型LEDバックライト

画面分割(2画面機能) ○

地上デジタル2

BSデジタル/110度CSデジタル2

録画・再生機能

録画機能外付けHDD

ネットワーク

有線LAN○

無線LAN○

Bluetooth○

DTCP-IP ○

接続端子

HDMI端子3端子

ARC対応

USB端子2

D端子入力 D5

PC入力端子D-sub15pin

光デジタル音声出力端子1

LAN端子1

ヘッドホン出力端子○ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: シャープ