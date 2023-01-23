『kimonoarisa◆本場奄美大島紬泥大島紬◆正絹◆証紙◆裄64丈161【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 11分に出品され03月06日 22時 11分に終了予定です。即決価格は9,820円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆kimonoarisa◆美品◆本場奄美大島紬◆泥大島紬◆正絹◆広衿◆証紙付き◆ロング◆裄64肩丈161◆着物帯小紋普段着名古屋帯洒落袋帯半幅帯



八掛も大変お洒落です





素材は正絹です



寸法

裄64cm 袖丈44.5cm 肩丈161cm 前幅24cm 後幅31cm





お色味は写真に近いかと思います。





●状態は写真の箇所に白い汚れシミ袖口に使用間がございます。



保管による匂いがあるお品もございます。

ご了承のほどよろしくお願いします。





写真にてご確認宜しくお願いいたします。



完璧をお求めの方神経質な方はご購入お控えくださいませ。



S





●撮影時による光の加減でお色が若干異なる場合がございますので、ご了承ください。



●●発送方法に関しましては商品価格をお安くさせた頂きたい為

ゆうゆうメルカリ便よりお安い独自で契約しているゆうパックで発送させて頂きます。



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着物

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身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ kimonoarisa◆本場奄美大島紬泥大島紬◆正絹◆証紙◆裄64丈161