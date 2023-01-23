『kimonoarisa◆本場奄美大島紬泥大島紬◆正絹◆証紙◆裄64丈161【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 11分に出品され03月06日 22時 11分に終了予定です。即決価格は9,820円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
子ども着物 袴 まとめ売り 洋服 ワンピース リメイク BM-2974
¥ 7332
FN11634o 着物 振袖 正絹 152〜157cm
¥ 12900
美品 洒落袋帯 アイボリー 枝葉 金糸 長さ4m35cm 正絹 仕立て上がり
¥ 9750
正絹 袋帯 2点 リメイク素材
¥ 79200
☆ 色無地 梨子色 縮緬 しつけ糸 K-3641
¥ 10764
帯締め［0632］［0757］訪問着美品 枝花吉祥文 金彩 逸品 正絹 着物 袷
¥ 11000
訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 着物 金駒刺繍 G4
¥ 9152
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 赤 98
¥ 14040
成人式 振袖一式フルセット M寸
¥ 37200
SO-577 名古屋帯 名古屋仕立て 太鼓柄 正絹 蝶 高級 逸品
¥ 10920
正絹 六通袋帯【刺繍 華紋様 菱】 No.1658
¥ 12350
アンティーク名古屋帯 馬と唐獅子の織り出し 上質 正絹 灰紫 No.7-30
¥ 13000
振袖 華やかな 絞り模様 正絹 着物 着付け 和装 i-1815
¥ 9906
アンティーク着物 牡丹 梅
¥ 14600
古布 木綿 藍染 着物 縞 無地 ボロ 襤褸
¥ 9360
華紋 唐花模様 オーロラ 七宝 袋帯 着物 114a p
¥ 12950
素敵です、紺の地に咲く菖蒲が色艶やかな染め色を見せる、美しい藍染めの浴衣です
¥ 73000
小千谷縮み 本麻 3着 まとめ売り リメイク材料 5763
¥ 9204
落札価格9820円
439 入札履歴
終了
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