『【専用】Philips E Line 27インチ液晶モニター ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 02時 19分に出品され03月25日 02時 19分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年購入です。土台部分に焼けがあります。写真をご確認ください。

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フィリップス E line USB-C モニターは、美しさと機能性の両方を兼ね備えています。USB-C ケーブル 1 本で、画面を拡大してウルトラクリア 4K UHD の映像を楽しんだり、スマートフォンを充電することができます。MultiView で日々の生産性を向上させましょう。



モデル型番：279E1EW/11 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: やや傷や汚れあり