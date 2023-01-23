『Sennheiser HD 660S ヘッドホン ゼンハイザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 22分に出品され03月15日 00時 22分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HD800Sのサブ機として購入しましたが、

出番が少ない為、出品します



元箱付き



非喫煙環境でのみ使用



付属品:

・‎4.4mm Pentaconnバランスケーブル（ステレオ標準プラグ）

・取扱説明書



使用時間は、エイジング10時間を含め、

20〜30時間です



ヘッドホンケーブルは、

別のケーブルを使用していた為、新品の状態です



使用していたFURUTECHのケーブル

（ステレオ標準プラグ、4.4MMバランスケーブル 1.2m）も、

プラス8,000円でお付けできます

必要であれば、購入前にコメントを下さい 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし