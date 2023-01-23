『Barbour バブアー RAMBLER ランブラー 赤峰幸生 ベージュ L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 32分に出品され03月10日 00時 32分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 迅速な発送を心掛けております。



●商品について

Barbour バブアー

RAMBLER ランブラー

赤峰幸生

古着





●状態

所々シミ(10枚目)やピンホール(6枚目、ポケット部分)などありますが古着の味と捉えていただければかなり良い味出ています

その他大きな汚れやシミ、ダメージはなくこれからもお使いいただけます。

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●サイズ

Lサイズ



●カラー

ベージュ系



●サイズ詳細



ゆき丈80cm

身幅62cm

着丈89cm



●素材



100％コットン



●購入について

・即購入OK

・発送まで1-2日(状況によっては当日発送もしています。)

・当店の商品は、状態確認は行っておりますが、

ほとんどの商品がUSEDのため気になさる方はお控えください。

・配送時、多少の圧縮・折り畳みはご了承ください。

・すり替え防止のため返品返金などは受け付けておりません。

気になることなどはご購入前にコメントでご質問下さい。



Cute! enough to eat♡

当店は【柄】と【色】をテーマにしております

一着でブナンなコーディネートにさよなら、そんな服を探している方、

他の人と被りたくない方、

一点物大好きな方、

とにかく目立ちたい、

そんな皆様の【食べちゃいたいくらいかわいい！】な1着になりますように...



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#cuteenoughtoeat

※柄・色モノ以外も出品しております。

※メンズ・レディースどちらも出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

バブアー

RAMBLER

ランブラー

赤峰幸生

ベージュ

L