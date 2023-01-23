『90s vintage レザースポーツジャケット刺繍 ワッペン 焦茶 ビンテージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 07分に出品され03月16日 19時 07分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ご覧いただきありがとうございます。皆様にいち早くお届け出来ますよう 1-2日で最短日での発送心がけますので よろしくお願い申し上げます。】





■サイズ



表記：XL(サイズ相当)



（単位:cm）



着丈: 約67cm



肩幅: 約53cm



身幅: 約57cm



袖丈: 約57cm





■素材



本革 レザー









■デザイン



ビンテージ レザージャケット 革ジャン





■カラー



焦茶 ダークブラウン





■状態



革に乾燥が見られます。

詳しくは画像をご覧ください。

まだまだ末永く使える一品ですので、お譲りいたします。





※あくまで中古品です

完璧な状態ではないことを了承ください。







■購入元



大手ブランド買取店

ストアオークション（鑑定済み）







丁寧梱包、早期発送に力を入れております‼️

どうぞよろしくお願いいたします✨





管理番号: No.h1 440A 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

vintage

レザースポーツジャケット刺繍

ワッペン

焦茶

ビンテージ