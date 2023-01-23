『ポーター ベージュ キャンバス ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 19時 14分に出品され04月21日 19時 14分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたベージュのキャンバス素材のショルダーバッグは、どんなコーディネートにもマッチします。



【機能性】

外側にファスナー付きポケット、内側にもポケットがあり、収納力が高く、使い勝手が良いです。





ポーターガール

- 色: ベージュ

- 素材: キャンバス

- ファスナー: あり

- ポケット: 外ポケットあり

- 内ポケット: 内ポケットあり

サイズ M

定価 25300円





ご覧いただきありがとうございます。

ネイキッド



半年ほど自宅保管していた際に、右下(画像２枚目)に少し折れ目がありますが、あまり気にならないかと思いますが、画像をご確認の上ご購入をお願い致します。

一度も使用しておらず、とても綺麗です。

吉田カバン取扱店にて購入したので、正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポーター ベージュ

キャンバス

ショルダーバッグ