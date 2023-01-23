『EDIFICE エディフィス チェスターコート 冬 メンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 22時 02分に出品され03月16日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

EDIFICE（エディフィス）

【種類】

チェスターコート

【Size】

袖丈:約60

着丈:約87

肩幅:約44



着用回数少ないですが、内側に何かのシミがぽつんとあります。

他はキレイな状態です。



※撮影環境の影響で若干色味はお写真と異なります。色はお写真よりやや薄めのチャコールです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EDIFICE エディフィス チェスターコート 冬 メンズ