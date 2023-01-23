『LOEWE ロエベ ハンモックバッグ スモール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 40分に出品され03月29日 17時 40分に終了予定です。即決価格は96,250円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年に国内正規店で購入致しました。

使用回数は4〜5回程度です。

小さな傷や色の剥げた箇所はお写真でご確認ください。気になる方はリペアに出していただければ綺麗になるとと思います。

持った時に見える表面はほとんど傷や剥げがなく綺麗な状態です。

すり替え防止の為、返品交換はお断り致します。



チャームの写った写真もございますが、こちらの出品ページではバッグのみのお譲りとなります。

チャー厶セットでの販売もしておりますのでよろしければ出品一覧よりご覧ください。



◆LOEWE ロエベ ハンモックバッグ スモール (クラシックカーフ)



◆定価

421,300円



◆付属品

保存袋、ギャランティーカード



◆商品詳細◆

色: タン

カラー詳細: パラジウム

素材: - クラシックカーフ

ストラップの長さ: 90 - 105 cm

ハンドルドロップ: 10 cm

重さ : 0.65 kg

高さ（cm）: 25

幅（cm）: 13.5

深さ（cm）: 30

高さ（inch）: 9.8

幅（inch）: 5.3

深さ（inch）: 11.8

モデルID: 387.30.S35

CIL: 0010110567

Made in: スペイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

ロエベ

ハンモックバッグ

スモール