『DTswiss P1800 SPLINE 32 DB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 32分に出品され03月24日 14時 32分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|傷や汚れあり
【ランナー様専用】MAVIC KSYRIUM PRO UST DISC 前後
¥ 25350
SHIMANO製 DURA-ACE 9000のC24 前後ホイール
¥ 13333
BREADWINNER MTB フレーム bad otis
¥ 81880
シマノ pd-m9100 xtrペダル
¥ 10920
Chaoyang BIGDADDY 26×4.9 ファットバイク タイヤ 2本
¥ 12350
PHIL WOOD TRACK CHAINRING 黒 48T ピスト
¥ 16770
ZIPP SL SEAT POST 27.2mm カーボンシートポスト
¥ 9984
シマノ ST-5800 105 STIレバー
¥ 10920
2本セット 新品未開封 GP5000 25c クリンチャー コンチネンタル
¥ 10920
シマノ デュラエース FD-R9150 Di2 フロントディレイラー 状態よし
¥ 10400
シマノ アルテグラ ST-6770（左右） stiレバー di2
¥ 7644
【生産終了】ブルックス Brooks team pro B232H 未使用新品
¥ 13990
Chris King ヘッドセット、ボトムブラケット
¥ 19500
ヴィジョン Vision チーム TEAM 30 完組ホイール
¥ 7800
フォルクスワーゲン ポロ スタッドレスタイヤ 15インチ 4本セット VW
¥ 13000
2本 PIRELLI P ZERO RACE TLR 700x26C レッド
¥ 12337
ジャンク WH-9000 C35 前後セット 部品取り
¥ 8580
easton ec90 フォーク カーボン
¥ 11050
落札価格9750円
423 入札履歴
終了
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