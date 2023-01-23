『DTswiss P1800 SPLINE 32 DB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 32分に出品され03月24日 14時 32分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完成車に付属していたホイールになります。

走行距離は100km以下ですが、1度フロントタイヤがパンクしたまま5km程度走行したのでフロントリムにキズがあります。素人目で大きな振れはありません。

シマノフリーです。

タイヤチューブはおまけで付けます。

ローターはつきません。



余っているホイールバッグに入れて発送します。

発送は愛知県からヤマトの着払い予定です。



ご不明な点や質問がありましたらコメントください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ DTswiss

P1800

SPLINE

32

DB