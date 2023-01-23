『【新品未開封】 Razer Nari Ultimate ゲーミングヘッドセット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 12時 15分に出品され04月27日 12時 15分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

Razer Nari Ultimateは、ハプティック技術を搭載したワイヤレスゲーミングヘッドセットです。ゲームの音をリアルに感じることができ、没入感を高めます。



【デザインと快適性】

エルゴノミクスデザインにより、長時間の使用でも快適です。調整可能なヘッドバンドと柔らかいイヤーパッドが特徴です。



【接続性】

ワイヤレス接続により、自由な動きが可能です。PCやPlayStationなど、さまざまなデバイスに対応しています。



- ブランド: Razer

- モデル名: Nari Ultimate

- タイプ: ワイヤレスゲーミングヘッドセット

- 技術: ハプティック技術 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用