『POSTALCO トラベルウォレット レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 15時 16分に出品され03月26日 15時 16分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポスタルコのトラベルウォレットです。

容量がありますので、旅などに活躍します。



定価26.400円



4枚目、5枚目のハトメにあたる革が少し曲がりますが、紐を閉じた時には見えません。



サイズ：26.5cm×13cm



やや使用感がありますので、ご理解の上検討をお願いします。





説明カードあり

袋あり(折れ目があります)







カラー···レッド



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポスタルコ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ POSTALCO トラベルウォレット レッド