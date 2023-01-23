『大人クール♪セオリーTheory トレンチコート 使える定番 ベージュ系【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 36分に出品され03月28日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,280円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご購入をお考え下さっている方は、

プロフィールをご一読下さいませ。(* u.u))





Theory



セオリー



サイズ Ｓ



お色 キャメルベージュ系



トリミングがクールな

トレンチコート



軽やかな着用感が魅力



共布のベルト付き



前開きでラフに羽織って頂いたり、

ウエストベルトを絞って

女性らしいシルエットを演出も可。





秋冬春の３シーズン、

昼夜の寒暖差の激しいこの季節

とても重宝する事と思います。





シンプルで実用的ながら、

エレガントなワンピーススタイルにも

合わせやすい汎用性の高さも魅力。



定番のデザインですので、

流行に左右されることなくお召し頂けます。





フェミニンにもキレイめカジュアルにも

お使い頂けるかと思います。



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#verdefashionセオリー



#verdefashionセオリーリュクス



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#verdefashion



#verdefashionアウター



#verdefashionコート



タップして頂くと見やすいページに飛びます。





出品にあたり確認致しましたところ、

ほつれ箇所がございました。

お直しして頂ければ問題ない程度かと思われます。



近くで見なければ分からない程度ではございますが、

ご理解頂ける方に。

※お写真にてご確認下さいませ。





あくまでも中古のお品物になりますので、

匂い等細かな部分までお気になさる方は、

ご遠慮下さいますようお願い致します。

※お写真のコーディネートはセットではなく

別枠での出品となります。



気になる点ご不明な点がある場合は、

ご購入前にお気軽にコメント下さいませ。





小さめに畳んでの発送となりますので、

畳みしわ等ご了承下さいませ。





9，999円→ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 大人クール♪セオリーTheory トレンチコート 使える定番 ベージュ系