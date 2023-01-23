『【希少】BLACK BRAIN XL トレーナー ベージュ【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 17時 40分に出品され04月28日 17時 40分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特徴】

このトレーナーは、シンプルでありながらも目を引くデザインが特徴です。

フロントとバックに施された"BLACK BRAIN"のロゴが、カジュアルなスタイルを引き立てます。

しかも！！逆さプリントめっちゃ可愛いです！！

女の子も男の子もめっちゃ可愛く着れると思います！！

ぜひおすすめです！！



【素材】

柔らかい素材で作られており、快適な着心地を提供します。

日常使いに最適なアイテムです。



【サイズ】

XLサイズで、ゆったりとしたフィット感があり、リラックスしたスタイルを楽しめます。



- サイズ: XL

- ブランド: BLACK BRAIN

- 色: ベージュ

- デザイン: フロントとバックにロゴプリント

- ロゴ: BLACK BRAIN（裏面）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】BLACK

BRAIN

XL

トレーナー

ベージュ