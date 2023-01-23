『SANSANGEAR AIR DASH JACKET LIGHT GREY【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 04時 37分に出品され03月19日 04時 37分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SANSANGEAR AIR DASH JACKET "LIGHT GREY"



サイズ：2

着用回数：2～3回



あまり着用していなかったため出品します。





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アークテリクス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SANSANGEAR

AIR

DASH

JACKET

LIGHT

GREY