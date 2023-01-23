『P212 HOLLOWAY ホロウェイ 80s レザー スタジャン アメカジ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 15時 53分に出品され03月22日 15時 53分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️condition

やや使用感有り





▪️color

ブラック、レッド



▪️ material





▪️size

L



着丈:70cm

肩幅:53cm

身幅:63cm

袖丈:67cm



#periodスタジャン

#periodジャケットブルゾン



ビンテージ 希少



▪️こちら平置きの採寸になります！素人の採寸なので多少の誤差はあると思いますがご了承下さい！



▪️状態などはこちらの判断になりますので気になる点はご質問して頂き納得してのご購入を宜しくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ホロウェイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ P212

HOLLOWAY

ホロウェイ 80s

レザー スタジャン アメカジ