『Coach ショルダーバッグ 黒 ✨ほぼ未使用品✨✨【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 00分に出品され03月20日 19時 00分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH

ショルダーバック

超綺麗です。



【デザインの特徴】

黒を基調としたロゴパターンが施されており、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。キャンバスとレザーの組み合わせが、耐久性とスタイルを両立させています。



【実用性】

ショルダーバッグとして、持ち運びが便利で、日常の必需品をしっかり収納できます。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: Coach

- 色: 黒

- 素材: キャンバスとレザー

- デザイン: ロゴパターン



正規店で、購入後、丁寧に保管していましたので、綺麗な状態です。



#COACH

#コーチ

#ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Coach

ショルダーバッグ

黒

✨ほぼ未使用品✨✨