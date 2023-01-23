『チェコ軍 グルカサンダル オープントゥ vintage ミリタリー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 04時 52分に出品され04月10日 04時 52分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グルカサンダルです。黒色は珍しいと思います。



カラー···ブラック



used製品の特性上返品交換はお断りしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ チェコ軍 グルカサンダル オープントゥ vintage

ミリタリー