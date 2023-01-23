『旧タグ GREGORY グレゴリー パデッドショルダーⅯ ロイヤルタペストリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 53分に出品され03月17日 04時 53分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 寸法：縦約14㎝×横23cm×マチ8㎝

ユーズド感少なく、目立つ汚れや傷は見当たりません。

中古品であることをご理解の上、購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グレゴリー

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