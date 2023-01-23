『aeta カメラ ショルダーバッグ ポーチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 00時 31分に出品され04月15日 00時 31分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Aeta DA05 DEER SHOULDER POUCH ブラック



Aeta〉定番のショルダーポーチバッグ。

ショルダーポーチという名前の通り、ポーチのように小分けされたポケットがデザインポイント。

オールレザーで仕上げることでカジュアル過ぎず、どんなシチュエーションやスタイリングにもマッチしてくれるアイテムです。



〈Aeta（アエタ）〉

さまざまな国や地域に赴き、現地での出逢いを大切にしたもの作りをテーマにしたブランド。

ブランドネームは日本語の『逢えた』から命名されました。

世界でも有数の皮革産地バングラデシュにて、原料の選定から製品までこだわって作り上げられたレザーアイテムを展開しています。



ブラック

サイズ F

幅 14

高さ 16.5

マチ 本体5.5 前ポケット 2 横ポケット 2

ショルダー部分127

重量(g) 235



旧型の物で、内部のコットン地がとてもオシャレです。

多少の使用感はありますが傷汚れなどなく綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アエタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ aeta

カメラ

ショルダーバッグ

ポーチ