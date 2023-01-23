『モンベル ライトアルパインダウンパーカ 収納袋付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 49分に出品され03月15日 17時 49分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル

ライトアルパインダウンパーカ

サイズL

1101361

収納袋付き



肩幅４８cm

身幅５７cm

着丈７０cm



軽くて暖かいダウンジャケットです。

ダウン90%

フェザー10%

カラー···グレー系

喫煙者、ペットなし



使用品および自宅保管にご理解のある方はどうぞ宜しくお願いします。



カラー···グレー、シルバー



素材(詰め物)···フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンベル

ライトアルパインダウンパーカ 収納袋付き