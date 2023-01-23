『【美品✨】ヴィヴィアンウエストウッド 2WAY ハンドバッグ ヤスミン オーブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 10時 01分に出品され05月16日 10時 01分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 只今期間限定の希望額セールSALE中ですので、

お気軽にコメントお待ちしております◎

鑑定済みの為、確実に正規品でございます♪

匿名で即日発送させて頂きますので、

ご安心して購入頂けます。



○アイテム



Vivienne Westwood ANGLOMANIA

ヴィヴィアンウエストウッド アングロマニア

2WAYバッグ 2WAY ハンドバッグ トートバッグ

手持ちバッグ ショルダーバッグ クロスボディ

斜め掛け ワンショルダー 肩掛け ヤスミンバッグ

ヤスミン 三日月型 ハーフムーン ビッグオーブ

オーブ 土星 ゴールド金具 ロゴ金具

サフィアーノレザー 内側ロゴ総柄

大容量 メンズ レディース ユニセックス





○サイズ



タテ約24cm

ヨコ約32cm

マチ約14cm

ショルダー約122〜135cm（7段階調整）

ハンドル約30cm



○状態



多少の角スレはございますが、

目立つ傷や汚れは無く、美品になります。



○カラー



ブラック 黒



○素材



サフィアーノレザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



1996Ads1122 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】ヴィヴィアンウエストウッド 2WAY

ハンドバッグ

ヤスミン

オーブ