『ANAYI ウール コート ノーカラーコート アンゴラ60% Sサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 00時 40分に出品され04月25日 00時 40分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ANAYIは、洗練されたデザインと高品質な素材を使用したファッションブランドです。このコートは、エレガントでありながらもカジュアルに着こなせる一着です。



【素材と製造】

ウールとキュプラを使用しており、肌触りが良く、保温性も高いです。日本製で、細部にまでこだわった作りが特徴です。



【スタイルとサイズ】

Sサイズで、シンプルなデザインが多様なスタイルにマッチします。オフィスからカジュアルなシーンまで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: ANAYI

- サイズ: S

- 素材: アンゴラ 60% 毛 40% 裏 キュプラ

- 製造国: 日本製



✳️発送: 最小サイズにて小さく折りたたんで 発送致します



肩幅···36cm

身幅···46cm

袖丈···54cm

着丈···76cm



ご覧いただきありがとうございます。



-多少の計測誤差はご了承ください



-素材 写真参考にてお願い致します



-気になる点はお気軽にご質問ください



★モニターにより色に差が出る場合もございます



★保管や発送時によるシワはご了承下さい



-あくまで古着であり個人保管品です



-確認は人間が行なっている為

小さなキズ、僅かなホツレ、少しの汚れ等の見落としはご容赦ください



-コメントを頂いた時間帯により直ぐにお返事出来ない場合もありますが、なるべく早くお返事します



気持ち良くお取引して頂けるよう努めます



素敵なお洋服との出逢いが ㉕

ありますように(⑅•ᴗ•⑅)



#ハッピー♡shopコートアウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ANAYI

ウール

コート

ノーカラーコート

アンゴラ60%

Sサイズ