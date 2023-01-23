『Supreme The North FaceMountainTeeメンズTシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 10時 48分に出品され03月04日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme The North Face Mountain Teeのメンズシャツになります。



着用する機会がなくなったためお譲り致します。折りジワがありますが、洗濯やアイロンで綺麗になると思います。着用する上では問題ありません！

写真の最後、少し見づらいですが首元に少し汚れがございます。

あくまでも中古品ですので、御理解の上でご購入お願いいたします。



サイズ…XL



肩幅…55cm

身幅…59cm

袖丈…20cm

着丈…68cm



素人寸法ですので参考程度でお願いします。



※あくまで中古品ですのでご了承ください。ノークレームノーリターンでお願い致します。



何か質問がありましたらお気軽にお声かけください！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

The

North

FaceMountainTeeメンズTシャツ