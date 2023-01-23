『タトラス ダウンジャケット レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 11時 05分に出品され04月08日 11時 05分に終了予定です。即決価格は19,780円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフ必読です お値下げ交渉あり



超美品❗️

タトラスのレディースダウンジャケットです。

旅行のため購入。2〜3回の着用のみ。

その後も、高級品のため普段着にすることができず…。

おかげさまで超美品です。

袖口、襟元の傷みや染みもありません。

両サイドにボタン付きのポケット、フードは取り外し可能です。

外出の機会も少なくなり、思い切って出品しました。

サイズは34と記載されていますが、超良質ダウンですのでロンTの上からでも充分の保温性があり、Mサイズの方でも着用可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ タトラス ダウンジャケット レディース