『フェイラー ボールアンドチェーン Lホワイト チャーミングハイジデイハイジセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 08時 39分に出品され04月29日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイト



カラー···ピンク



セット内容：チャーミングハイジデイハイジ

・エコバッグ

・テープ



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バッグ タグ フェイラー ボールアンドチェーン Lホワイト

チャーミングハイジデイハイジセット