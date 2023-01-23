『RRL手作りのタンニンなめしレザーのサドルバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 06時 39分に出品され04月27日 06時 39分に終了予定です。即決価格は14,590円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RRL手作りのタンニンなめしレザーのサドルバッグ



2019年に購入したコレクション用の手作りタンニンなめしレザーのサドルバッグです。3本のストラップデザインで、内部はキャンバス製、イタリアンレザーを使用しており、北米西部の雰囲気が漂います。



RRLの手作りサドルバッグは、精巧な手作り技術とレトロな美学で知られており、高品質なレザーを使用し、西部のカウボーイスタイルからインスパイアを受けており、アメリカの懐かしさが感じられます。



サイズ：幅38cm、高さ32cm、厚さ13cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RRL手作りのタンニンなめしレザーのサドルバッグ