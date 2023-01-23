『廃番 定価3万円 アナトミカ Jonathan Richard キャスケット M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 08時 24分に出品され04月10日 08時 24分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【定価3万円】

Anatomica x Jonathan Richard キャスケット M(58cm アイリッシュツイード アナトミカ Auberge オーベルジュ)



Anatomica x Jonathan Richardのアイルランド製キャスケットです。



アナトミカのハットの定番品。その中でもアイリッシュツイードを使用した高級版です。



1920年代にアイルランドで創業した(ざっくりでスイマセン)、名門帽子メーカー、JONATHAN RICHARD（ジョナサンリチャード）は、ヨーロッパの各セレクトショップやデパートで扱われる他、日本でもお馴染み、フランスを代表するセレクトショップANATOMICAオーナーのピエール・フルニエ氏も大ファンだと言うこちらのキャスケットモデル「NEWSBOY」。



まぁとにかくアイリッシュツイードのファブリックが素敵過ぎますよね。牧歌的でほのぼのするイラストのラベルデザインも、なんだか嬉しい。

そして見た目のバランスがとても良いボリューム感とシルエット。そしてこの素材！



多少の毛羽感あるものの美品で、これからもどんどんご愛用いただけます。



■商品名

Anatomica x Jonathan Richard キャスケット



■サイズ

サイズ：M 7 1／8、USA：7 1／4(58cm



■カラー

グレーxブラウン系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アナトミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 廃番

定価3万円

アナトミカ

Jonathan

Richard

キャスケット

M