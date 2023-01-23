『エルベシャプリエ 707CD フュズィ サンギーヌ ドラジェ Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 03時 48分に出品され03月15日 03時 48分に終了予定です。即決価格は14,674円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●707CD（Mサイズ 舟型トート）

●フュズィ×サンギーヌ×ドラジェハンドル

●定価：51,480円

●付属品：なし



2021年12月に神戸店限定で販売されたものです。

ケアカードは紛失によりありません。



数回使用しました。



ハンドルに少し毛羽立ちあり。



サイドの革タグに、ドラジェカラーの塗りムラがありました。（画像6）



四隅に僅かに薄汚れあり。（画像7〜8）

角スレなし。



内部は物を入れた際の白っぽいスレ汚れがあります。

画像10枚目は特に白い箇所を載せましたが、それ以外はそこまで目立つものはないと思います。

※点々とした白いものは細かなホコリです。何回取ってもすぐに集まって来ます。

実際は画像ほど気になるものではありません。



主観では全体的に良品かと思いますが、細かな使用感まで気になさる方はご遠慮下さい。



半分に折ってゆうパケットポスト発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ 707CD

フュズィ サンギーヌ ドラジェ Mサイズ