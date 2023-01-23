『華紋 唐花模様 オーロラ 七宝 袋帯 着物 114a p【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 11時 57分に出品され04月18日 11時 57分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



華紋に唐花模様、オーロラのような七宝が織り出された袋帯です。

淡いお色味に華やかな印象の華紋が美しいデザインの1着です。



■サイズ(cm)



・長さ 約424

・幅 30.8



■柄

六通



■状態

汚れや傷みの見当たらない美品です



■素材

正絹



商品番号 114a #tmg24111956

114a tmg24111956





サイズに関しまして、多少の誤差はご了承下さい。

検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。

リユース品の為、完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。

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ご理解ご了承の上にご購入お願い致します。



発送の際はコンパクトにしてお送り致します。



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#TSUMUGIの着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 華紋 唐花模様 オーロラ 七宝 袋帯

着物 114a

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