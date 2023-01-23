『華紋 唐花模様 オーロラ 七宝 袋帯 着物 114a p【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 11時 57分に出品され04月18日 11時 57分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 27591
落札価格12950円
18 入札履歴
終了
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